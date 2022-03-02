Высказывания президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР. Об этом 2 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков: нужно избавиться от нацистских объединений на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку… Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», — ответил Песков.

Выступая с обращением к россиянам в феврале Путин говорил, что на Украине называют декоммунизацией сносы памятников руководителю Октябрьской революции 1917 года в РФ Владимиру Ленину. Президент заявил, что право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании. Он назвал Ленина автором и архитектором Украины. По словам президента, ленинские принципы государственного строительства были хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно.