Во властные структуры Украины должны входить представители всех национальностей страны. Об этом 2 марта сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира», его слова приводятся в Twitter телеканала

«Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины», — заявил Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Украина тянет время с переговорами из-за США - Лавров © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.