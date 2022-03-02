Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил телеканалу al-Jazeera, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом

РФ не позволит Украине получить ядерное оружие - Лавров © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация будет ждать украинских переговорщиков в среду ближе к вечеру на месте переговоров. Он также подтвердил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной.

В понедельник прошла первая часть переговоров делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.