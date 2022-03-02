Не стоит думать, что сейчас Запад «наказывает неразумную Россию», все неприятности, которыми пугают, все равно бы случились. Об этом сказал в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

«Если вы думаете, что еще 10, 20 и 30 лет можно было жить в постиндустриальном мире, о котором вам рассказывали в инстаграмах, то вы глубоко ошибаетесь. Он начал ломаться еще пару лет назад. Причем об этом даже на Западе писали», — рассказал Дробницкий.

Политолог пояснил, что в мире распадается политическая, геостратегическая и финансово-экономическая система, которая формировалась в 1980-1990 гг. Матвиенко призвала «включить мозги» в условиях санкций © Владимир Федоренко / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

По словам Дробницкого, события на внутренних рынках Запада принесли бы России неприятности или в виде санкций, или в виде разрушения этой системы в любом случае.

Бояться будущего не стоит, возможно, что время для военной операции на Украине было выбрано оптимально и что правительство ко всему готово, заключил американист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.