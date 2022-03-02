«Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие», — сказал Лавров.
Накануне Лавров на конференции по разоружению заверил, что безответственные заявления Киева о ядерном оружии — не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции поручил МИД инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он призвал страны Запада предоставить для Украины гарантии, схожие с теми, которые есть у стран-участниц НАТО. В противном случае Зеленский пригрозил отказаться от соблюдения решений Будапештского меморандума.