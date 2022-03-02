Специальная военная операция России направлена на разоружение Украины, Москва не позволит Киеву получить ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира», фрагмент которого опубликовали 2 марта в Twitter телеканала

«Опасные игры»: Лавров рассказал о ядерном оружии у Украины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Накануне Лавров на конференции по разоружению заверил, что безответственные заявления Киева о ядерном оружии — не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции поручил МИД инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он призвал страны Запада предоставить для Украины гарантии, схожие с теми, которые есть у стран-участниц НАТО. В противном случае Зеленский пригрозил отказаться от соблюдения решений Будапештского меморандума.