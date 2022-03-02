Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригласил украинскую делегацию ко второму раунду переговоров с Россией, заявив, что представители Москвы вечером будут ждать украинских коллег в назначенном месте. Об этом 2 марта написали РИА Новости

«Российская делегация сегодня ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, надеемся, что они приедут», — сказал Песков.

Экс-командир «Айдара» возглавил Одесскую область © grad.ua

В понедельник, 28 февраля, в Гомельской области Белоруссии состоялись переговоры делегаций РФ и Украины. Стороны беседовали 5 часов, и договорились продолжить диалог через пару дней на белорусско-польской границе.

Член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тогда заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения», а глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Между тем, спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается, а ВСУ активно обстреливают территории ЛНР и ДНР, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.