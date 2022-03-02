«Требуем предоставить исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. У нас есть время до 4 марта, до 21.30… когда работы по организации пуска будут необратимы. Если… мы не получим такого подтверждения от наших партнеров, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажный центр», — заверил он
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планируется шесть пусков ракеты «Союз» с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, компания OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что готова продолжать исполнять договорные обязательства, и осуществляет подготовку к пуску.