«Роскосмос» предупредил компанию OneWeb, что если она не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» уберут со старта. Об этом 2 марта сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Россия-24»

«Угроза аж до Урала»: Рогозин рассказал об опасности Украины © Сергей Мамонтов / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.

Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планируется шесть пусков ракеты «Союз» с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, компания OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что готова продолжать исполнять договорные обязательства, и осуществляет подготовку к пуску.