Бандеровцы открыли охоту в украинских поездах

Пассажира поезда компании «Укрзализныця» связали, заклеив при этом рот изолентой, за то, что он высказался против бандеровцев. Соответствующее фото 2 марта было опубликовано на официальной странице железнодорожного переводчика в Telegram

Экс-командир «Айдара» возглавил Одесскую область © grad.ua

«Его разоблачили из-за необузданной попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это на Львовщине.

Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно», — говорится в сообщении «Укрзализныци».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.