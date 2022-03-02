Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех граждан РФ в условиях санкций «включить мозги» и подумать, что можно сделать для экономики страны в сложившихся обстоятельствах. Спикера СФ 2 марта процитировал Интерфакс

«В тех условиях беспрецедентных санкций против России сейчас самое главное — всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работать бизнесу, частной инициативе, предпринимателям, малому и среднему бизнесу, включить все наши возможности, потенциал страны и ничем не навредить. Чтобы не было паники, спокойная мыслительная работа, как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные ресурсы и возможности включить», — сказала она.

Кемеровская область необычно поддержала спецоперацию на Украине © Скриншот из фильма Сергея Брилева "Даешь Кузбасс!"

Также Спикер СФ подчеркнула, что нужно предотвратить использование сложившейся ситуации «некоторыми недобросовестными предпринимателями, для которых по-прежнему во главе угла только прибыль».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.