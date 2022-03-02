По словам Дробницкого, дальнейшие попытки РФ заигрывать с мировым сообществом бессмысленны.
«Безответственно мировое сообщество, потому что в нем действуют сильные игроки, которые не заинтересованы в ответственном мироповедении. Этот либеральный миропорядок не устраивает нас и плох для большинства населения», — отметил политолог.
России в Европе нужно работать лишь с теми, кто может способствовать ее суверенному развитию, а в противном случае — игнорировать, добавил он.
А «делать кому-то плохо» тоже надо, исходя из развития России, заключил Дробницкий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.