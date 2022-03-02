Агентство РИА Новости 2 марта опубликовало сообщение от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который заявил о смене названия своего региона в поддержку спецоперации РФ на Украине

«Кемеровский губернатор заявил, что с сегодняшнего дня название региона в официальных материалах правительства области будет писаться "КуZбасс"», — пишут РИА Новости.

Грузия обиделась, что про нее забыли в ЕС из-за Украины © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Известно, что отправившиеся на Украину танки, БТР, БМП имеют особую маркировку. В частности, это знаки V, треугольник, круг, но чаще всего используется обозначение Z.

Простые люди выдвигали различные версии: например, что это отсылка к словам «Зеленский», «запад», «Зет как символ окончательного этапа освобождения Донбасса».

В свою очередь, журналисты предполагали, что эти знаки помогают определять, какой стороне принадлежит техника. С этой версией согласился и эксперт военно-геральдической службы Сергей Турчев, заявившей, что в текущей ситуации — это просто способ идентификации, поэтому искать в нем тайных смыслов не стоит.

Так или иначе, Z стал для многих символом освобождения не только Донбасса, но и всего Русского мира.