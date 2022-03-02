Премьер Испании Педро Санчес объявил о том, что Мадрид вооружит украинских военных наступательным оружием. Об этом 2 марта сообщают РИА Новости

«Испания поставит Украине наступательное вооружение», — сказал Санчес.

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Поучаствовали в снабжении Киева и Польша с Данией: из Варшавы на Украину прибыла колонна с боеприпасами, а Копенгаген обещал в скором времени отправить бронежилеты и аптечки.

Также представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что ЕС поставит на Украину летальное оружие на 450 миллионов евро.

Он уточнил, что главы МИД союза договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, хабом для сбора которой станет Польша.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.