Мир еще раз подтолкнули к тому, чтобы искать альтернативные доллару способы финансовой организации, указал в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

По словам политолога, западные государства санкциями против РФ попытались сделать максимально больно. Фёдоров: назад не сдадим! Вопрос с Украиной скоро решится, а РФ ждёт экономический взлет © кадр видео Украина.ру

«Что касается заморозки резервов ЦБ, то это вообще финансовый терроризм. Но в любом случае мир еще раз подтолкнули к тому, чтобы искать альтернативные доллару способы финансовой организации. Просто сейчас это будет идти быстрее из-за санкций», — сказал Дробницкий.

При этом тот факт, что Россия не отключена от системы SWIFT, говорит о том, что США стремится «подстелить соломки», добавил он.

Политолог предположил, что Запад сможет это сделать более мягким способом, но для этого нужно много работы.

Эксперт добавил, что ограничительные меры все равно коснулись бы России через год-полтора, и к этому надо было готовиться.

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По данным агентства Bloomberg, 1 марта послы стран ЕС согласовали отключение от системы SWIFT ряда банков РФ. В список вошли попавшие под санкции ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Однако отключение еще не состоялось. По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, международную межбанковскую систему SWIFT может заменить Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами ЦБ РФ, а также блокировке части зарубежных активов Центробанка.