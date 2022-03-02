Лондон не видит возможности установить бесполетную зону над Украиной. Об этом 2 марта заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News

США могут перебросить террористов на Украину - МИД Сирии © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

При этом глава британского Минобороны предупредил, что если Россия не выведет войска с Украины, то «страну ждет изоляция». Он упомянул санкции, которые были введены странами Запада.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.