«Опасаюсь, что причина проста — это очень сложно сделать. Если вы вводите бесполетную зону, вы должны ее обеспечивать, это будет включать то, что британские истребители будут сбивать российские истребители, возможно, над Украиной. Это приведет к применению статьи 5 НАТО [о коллективной обороне], и все 30 стран НАТО придут на помощь друг к другу, применение этой статьи приведет к войне против России во всей Европе. Это не та позиция, которую страны НАТО готовы занять», — сказал Уоллес.
При этом глава британского Минобороны предупредил, что если Россия не выведет войска с Украины, то «страну ждет изоляция». Он упомянул санкции, которые были введены странами Запада.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.