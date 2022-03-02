В белорусском Погранкомитете заявили, что с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе усилили охрану границы на западе и юге, задействовав в прикрытии границы с Украиной резервы и подразделения Минобороны. Об этом 2 марта пишут РИА Новости

Евросоюз пообещал украинским беженцам защиту, но не навсегда © REUTERS, Fabrizio Bensch

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна и дальше не планирует участие в спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, однако Минск «прикроет спину российским войскам».

Он подчеркнул, что если бы не Россия, ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь. В ответ, заявил Лукашенко, в Белоруссии приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в тыл РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.