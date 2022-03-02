«Помогаем быстро и без бюрократии. Беженцам с Украины не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Они получают немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет», — написала министр.
По словам Фезер, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.