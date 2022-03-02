Беженцам с Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту Евросоюза (ЕС) сроком до трех лет. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в своем Twitter

«Ради детей»: беженцы из Донбасса рассказали об эвакуации © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

По словам Фезер, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.