«Все идет, как и планировалось. Волноваха будет скоро наша. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населенных пунктов не только у нас, но и у наших соседей в Луганске», — сказал Басурин.
Он добавил, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация по Мариуполю.
«Потому что в любом случае будет идти процесс переговоров — убеждаем противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население», — пояснил Басурин.
По его словам, в Мариуполе скоро начнется гуманитарная катастрофа — не будет света и питания.
«Нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, поэтому мы и говорили, что открываем гуманитарные коридор. Если есть все-таки сознание нормальное осталось, что они дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял», — заявил он.
Басурин подчеркнул, что фактов выхода гражданских из Мариуполя пока не было.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.