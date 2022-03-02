Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин 2 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил о блокировке Мариуполя

Взять Мариуполь: Пушилин рассказал о первоочередной задаче © из личного архива Дениса Пушилина

Он добавил, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация по Мариуполю.

«Потому что в любом случае будет идти процесс переговоров — убеждаем противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население», — пояснил Басурин.

По его словам, в Мариуполе скоро начнется гуманитарная катастрофа — не будет света и питания.

«Нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, поэтому мы и говорили, что открываем гуманитарные коридор. Если есть все-таки сознание нормальное осталось, что они дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял», — заявил он.

Басурин подчеркнул, что фактов выхода гражданских из Мариуполя пока не было.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.