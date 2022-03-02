Насколько болезненными для России окажутся санкции Запада, зависит от того, насколько правительство РФ их прогнозировало и подготовилось к ним, сказал в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Политолог выразил надежду, что правительство России подготовилось к ограничительным мерам. Михаил Делягин об ответе России на санкции Запада: «Защита государства не для импотентов» © РИА Новости, Виталий Белоусов

«Давайте не будем забывать, что Россия по-прежнему летает на импортных самолетах, и что целый ряд железнодорожных поездов не на 100% локализован. Много вопросов, связанных с вычислительной техникой, хотя большие усилия предпринимались для локализации наиболее важных элементов цифровой экономики», — перечислил Дробницкий.

Однако по странам Запада тоже ударят сломанные логистические цепочки, отметил он.

То, что сейчас введено под видом санкций и наказания, все равно бы нам прилетело в виде разрушения глобального финансово-экономического миропорядка, просто с разницей в год, заключил Дробницкий.

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