Политолог выразил надежду, что правительство России подготовилось к ограничительным мерам.
«Давайте не будем забывать, что Россия по-прежнему летает на импортных самолетах, и что целый ряд железнодорожных поездов не на 100% локализован. Много вопросов, связанных с вычислительной техникой, хотя большие усилия предпринимались для локализации наиболее важных элементов цифровой экономики», — перечислил Дробницкий.
Однако по странам Запада тоже ударят сломанные логистические цепочки, отметил он.
То, что сейчас введено под видом санкций и наказания, все равно бы нам прилетело в виде разрушения глобального финансово-экономического миропорядка, просто с разницей в год, заключил Дробницкий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.