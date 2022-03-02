По вопросам стратегической стабильности РФ предстоит договариваться прежде всего именно с США, а по Украине Запад потерял договороспособность, заявил в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

«По вопросам стратегической стабильности именно США остаются нашими главными визави, другое дело, что нашим западным партнерам еще предстоит понять, что разговаривать придется всерьез и уважительно», — сказал политолог.

По его словам, для США сейчас в пиар-смысле очень сложная ситуация. США готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине - Госдеп © CC0, Pixabay

Кроме того, добавил Дробницкий, возможно, предстоит договариваться и с Британией, но еще не известно, заработает ли Британия право находиться в новом западном мире. При этом в Европе понадобится договариваться с каждым государством в отдельности.

Что касается ЕС, ОБСЕ и Еврокомиссии, они в 2022 году либо исчезнут, либо останутся чисто номинально, заключил Дробницкий.

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