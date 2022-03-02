«По вопросам стратегической стабильности именно США остаются нашими главными визави, другое дело, что нашим западным партнерам еще предстоит понять, что разговаривать придется всерьез и уважительно», — сказал политолог.
По его словам, для США сейчас в пиар-смысле очень сложная ситуация.
Кроме того, добавил Дробницкий, возможно, предстоит договариваться и с Британией, но еще не известно, заработает ли Британия право находиться в новом западном мире. При этом в Европе понадобится договариваться с каждым государством в отдельности.
Что касается ЕС, ОБСЕ и Еврокомиссии, они в 2022 году либо исчезнут, либо останутся чисто номинально, заключил Дробницкий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.