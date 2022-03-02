В Министерстве обороны РФ заявили, что российские подразделения за последние часы взяли под контроль сразу 3 населенных пункта, в том числе областной центр Херсон. Об этом 2 марта пишут РИА Новости

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе (Херсон — ред.) работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости Херсон не испытывает. Российское командование и администрация города ведут переговоры по обеспечению правопорядка и безопасности жителей», — говорится в сообщении ведомства.

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«Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь», — заявили в Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.