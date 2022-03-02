По данным ведомства, инцидент случился 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Ратновского района Волынской области Украины, то есть в приграничной зоне.
Пять тягачей с полуприцепами, нагруженных товарами, находились на стоянке. К водителям подошли люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, вооруженные огнестрельным оружием.
Угрожая применить его, люди в форме потребовали от водителей ключи от машин и заставили белорусских дальнобойщиков покинуть территорию Украины. Обстоятельства дела уже выясняют в Следственном комитете Белоруссии.
«Проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в ведомстве.
Известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РБ, то есть разбой, с целью завладения имуществом в особо крупном размере.
Ущерб от присвоения фур оценивается примерно в 200 тысяч евро.