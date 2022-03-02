Фуры с товарами забрали у белорусских перевозчиков на территории Украины вооруженные люди в форме. Об этом 2 марта пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета страны

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Пять тягачей с полуприцепами, нагруженных товарами, находились на стоянке. К водителям подошли люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, вооруженные огнестрельным оружием.

Угрожая применить его, люди в форме потребовали от водителей ключи от машин и заставили белорусских дальнобойщиков покинуть территорию Украины. Обстоятельства дела уже выясняют в Следственном комитете Белоруссии.

«Проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в ведомстве.

Известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РБ, то есть разбой, с целью завладения имуществом в особо крупном размере.

Ущерб от присвоения фур оценивается примерно в 200 тысяч евро.