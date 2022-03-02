Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Об этом 2 марта говорится в заявлении крупнейшего банка РФ, который из-за спецоперации на Украине подпал под санкции США и ЕС

Сбербанк: Санкции не повлияют на успешность нашей работы © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он указал, что его дочерние банки обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.