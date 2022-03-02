Около 70 добровольцев из Японии, в том числе 50 бывших военнослужащих сил самообороны, откликнулись на призыв украинских властей встать в ряды иностранного легиона и воевать на стороне Киева. Об этом 2 марта сообщает японская газета Mainichi Shimbun со ссылкой на источник в украинском посольстве в Токио

В Турции опровергли давление на страну ради антироссийских санкций © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в своем видеообращении, записанном 27 февраля, объявил о создании боевого подразделения, которое планируется укомплектовать иностранцами и призвал всех желающих откликнуться.

В тот же день украинское посольство в Японии объявило набор добровольцев на своей странице в Twitter. СМИ приводит пример 39-летнего офисного служащего Кеичи Куроги, который стал одним из 70 желающих защищать Украину.

«Когда я увидел фотографии пожилых мужчин и женщин в Украине, сжимающих оружие и идущих на фронт, я почувствовал, что должен быть рядом с ними», — объяснил Куроги.

Между тем, 2 марта стало известно, что японское посольство в Киеве закрывается на фоне событий, происходящих на Украине. Ожидается, что представительство японской дипмиссии переедет на запад страны, однако конкретных сообщений о новом адресе пока не было.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.