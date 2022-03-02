«В последние три месяца стало понятно, что разместить на Украине ракетные комплексы не удастся, а раз так, то они решили уйти из Украины так, что Афганистан покажется светлым пятном», — указал американист.

По словам эксперта, в Афганистане США пытались сделать так же, раздавая оружие всем подряд.

Ищенко рассказал, чем закончилась попытка США устроить «Афганистан» на границах России
Ищенко рассказал, чем закончилась попытка США устроить «Афганистан» на границах России
© Владимир Трефилов

Однако группировки в Афганистане были недостаточно сильны, чтобы противодействовать запрещенному в РФ «Талибану», который взял над ними верх, пояснил он.

При этом на Украине каждый нацбатальон будет сам за себя, и они попытаются повторить это в других местах, предостерег Дробницкий.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее МВД Украины объявило раздачу оружия всем желающим, кто умеет с ним обращаться. Из тюрем выпустили преступников, ранее принимавших участие в военных действиях.