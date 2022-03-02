«В последние три месяца стало понятно, что разместить на Украине ракетные комплексы не удастся, а раз так, то они решили уйти из Украины так, что Афганистан покажется светлым пятном», — указал американист.
По словам эксперта, в Афганистане США пытались сделать так же, раздавая оружие всем подряд.
Однако группировки в Афганистане были недостаточно сильны, чтобы противодействовать запрещенному в РФ «Талибану», который взял над ними верх, пояснил он.
При этом на Украине каждый нацбатальон будет сам за себя, и они попытаются повторить это в других местах, предостерег Дробницкий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее МВД Украины объявило раздачу оружия всем желающим, кто умеет с ним обращаться. Из тюрем выпустили преступников, ранее принимавших участие в военных действиях.