США и Великобритания действуют по плану, который заставит страдать население большей части территории Украины, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

«В последние три месяца стало понятно, что разместить на Украине ракетные комплексы не удастся, а раз так, то они решили уйти из Украины так, что Афганистан покажется светлым пятном», — указал американист.

По словам эксперта, в Афганистане США пытались сделать так же, раздавая оружие всем подряд. Ищенко рассказал, чем закончилась попытка США устроить «Афганистан» на границах России © Владимир Трефилов

Однако группировки в Афганистане были недостаточно сильны, чтобы противодействовать запрещенному в РФ «Талибану», который взял над ними верх, пояснил он.

При этом на Украине каждый нацбатальон будет сам за себя, и они попытаются повторить это в других местах, предостерег Дробницкий.

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