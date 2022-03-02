Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу опроверг информацию о том, что Анкару вынуждают присоединяться к антироссийским ограничениям. Его слова 2 марта процитировало агентство Anadolu

«Не было никакого требования или давления на Турцию, чтобы она присоединилась к санкциям против России», — сказал он.

В Канаде предложили «наказать» посольство РФ улицей Zelensky Blvd © CC0, Pixabay Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявлял, что в стране уже оценили перспективу введения антироссийских санкций, и пришли к выводу, что ограничения навредят диалогу между странами.

Турецкие власти также считают, что Запад и РФ должны установить взаимовыгодные отношения, а примером может стать дружба Анкары с Москвой.

Ранее представители Турции и Египта подчеркнули, что никаких запретов на въезд туристов в их страны наложено не будет, и курорты обоих государств ждут гостей из России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.