На Украине сейчас идет явная передача контура от американских рук к британским, сказал в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

«А британцы — это совсем отмороженные ребята. Проблемы могут быть очень серьезными. Если смотреть из открытых источников, то британцы гораздо чаще публикуют материалов по Украине, чем американцы», — пояснил политолог.

Дробницкий указал, что такие действия Британии связаны с тем, что Лондон ведет отдельную игру, пытаясь вписаться в новый перебалансированный западный мир и подключиться к истощающимся западным ресурсом. Британия запретила судам РФ заход в порты страны © CC0, Pixabay

Попытки Британии, помимо США, вызвать хаос на Украине, подтверждает нелогичное поведение делегации Украины на переговорах, заключил Дробницкий.

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Новый раунд переговоров Украины и РФ назначен на 2 марта.

После переговоров РФ и Украины 28 февраля глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что удалось «найти точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил «перспективы выхода на взаимоприемлемые решения».