Улицу в Оттаве, на которой расположено российское посольство, предложили переименовать в Zelensky Blvd. Такое предложение в своем Twitter 1 марта выдвинул депутат парламента Канады Чарли Ангус

Кузбасс поддержал уволенного дирижера Гергиева © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«А дорогу перед американским [посольством] назвать в честь страны, в которую они вторглись?», «России будет все равно, это не поможет никому на Украине, и они могут просто переехать», «Это лучшее использование вашей энергии? Как насчет кампании за то, чтобы не посылать больше оружия в зону боевых действий?» — написали люди.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.