Посол Великобритании в Нур-Султане Кэти Лич приглашена в министерство иностранных дел Казахстана для разъяснения высказываний парламентария Маргарет Ходж, сообщил первый заместитель внешнеполитического ведомства республики Шахрат Нурышев, передает 2 марта РИА Новости

Глава МИД Британии предупредила, во что перерастет ситуация на Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, накануне член парламента Британии Маргарет Ходж предложила главе МИД этой страны Лиз Трасс рассмотреть возможность введения санкций в отношении Казахстана и Азербайджана в контексте ситуации на Украине, так как они «поддерживают Путина». В ответ глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявила, что изучит этот вопрос.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.