«Посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД для того, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано. Ожидаем от нее комментарии», — сказал Нурышев.
По информации СМИ, накануне член парламента Британии Маргарет Ходж предложила главе МИД этой страны Лиз Трасс рассмотреть возможность введения санкций в отношении Казахстана и Азербайджана в контексте ситуации на Украине, так как они «поддерживают Путина». В ответ глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявила, что изучит этот вопрос.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.