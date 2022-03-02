Деятели искусства Кузбасса выступили с открытым письмом в поддержку уволенного с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического театра Валерия Гергиева. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба администрации правительства региона

Гергиева уволили из Мюнхенского филармонического оркестра за «неправильные взгляды» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Валерия Абисаловича Гергиева. Вчера решением мэра Мюнхена Валерий Гергиев уволен с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ осудить военную спецоперацию России на Украине. Открытое письмо подписали более 400 деятелей искусства Кузбасса. Сбор подписей продолжается», — говорится в материале.

Работники культуры напомнили, что в 2016 году оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева дал концерт в Сирии.

«Уважаемый Валерий Абисалович, мы знаем и ценим вас как великого музыканта современности, маэстро. В эту трудную минуту Кузбасс вместе со всей Россией поддерживает вас. <…> Восхищаемся Вашей несгибаемой волей, Вашим мужеством, Вашими убеждениями!», — сказано в письме.

Парижская филармония отменила концерты Гергиева в апреле, попечительский совет Эдинбургского международного фестиваля «попросил и принял отставку» маэстро с поста почетного президента, а мэр Мюнхена принял решение отстранить Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку тот не обозначил свою позицию по ситуации на Украине. Также в Баварской государственной опере сообщили, что разрывают отношения с оперной певицей Анной Нетребко и Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от операции РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.