Японское посольство в Киеве закрывается на фоне военной операции РФ на Украине. Об этом 2 марта рассказало местное агентство «Киодо» со ссылкой на источник в МИД

«Министерство иностранных дел сообщило, что Япония временно закрывает свое посольство в Киеве после вторжения России на Украину», — сообщило агентство.

Отмечается, что новое представительство японской дипмиссии будет открыто на западе Украины. Япония вводит санкции против Путина © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Ранее Франция заявила о переносе посольства страны из Киева во Львов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.