«Министерство иностранных дел сообщило, что Япония временно закрывает свое посольство в Киеве после вторжения России на Украину», — сообщило агентство.
Отмечается, что новое представительство японской дипмиссии будет открыто на западе Украины.
Ранее Франция заявила о переносе посольства страны из Киева во Львов.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.