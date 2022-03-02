В очередном обращении к конгрессу президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции США создает специальную группу для расследования преступлений крупных российских предпринимателей и охоты за их активами. Об этом 2 марта сообщают РИА Новости

«Сегодня я говорю "хватит" российским олигархам и коррумпированным лидерам… Министерство юстиции США собирает специальную группу, которая займется преступлениями российских олигархов.

Мы объединяем усилия с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за вашими капиталами, нажитыми неправедным путем», — сказал Байден.

Правда в том же выступлении американский лидер перепутал украинцев с иранцами.

Трамп обвинил НАТО и Байдена в эскалации на Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.