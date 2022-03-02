В очередном обращении к конгрессу президент США Джо Байден много времени посвятил украинскому вопросу. Об этом 2 марта сообщают РИА Новости

В Чехии российских студентов выгнали с тренировки из-за Украины © СС0, Pixabay

Также Байден заявил, что минюст США создает спецгруппу, которая займется расследованием в отношении крупных российских предпринимателей.

Экономика России «шатается», и виноват в этом «только Путин», который изолирован больше, чем когда-либо, а конфликт на Украине «сделает Россию слабее», а весь остальной мир — сильнее. Такой вывод в своем обращении к конгрессу сделал американский президент.

Всего за выступление он упомянул Россию 18 раз, Путина — 12, Украину — 9, а Зеленского — 2. Возможно, Байден сказал бы об Украине больше, но перепутал их с другим народом.

«Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», — сказал президент США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.