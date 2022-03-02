Учащийся Никита Привалихин рассказал, что вместе с четырьмя соотечественниками пришел на занятия по баскетболу, но преподаватель заявила, что русские «должны уйти, поскольку ваши коллеги убивают людей на Украине».
За россиян заступились другие студенты.
После обращения в деканат студента заверили, что тренер будет отстранена от учебного процесса. Также руководство вуза принесло извинения и пообещало в будущем не допускать дискриминации.
Накануне посол России в Праге Александр Змеевский указал, что на фоне ситуации вокруг Украины в учебных заведениях Чехии фиксируются случаи притеснений российских граждан.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.