В Чехии российского студента выгнали с тренировки из-за спецоперации России на Украине. Об этом 2 марта сообщают «Известия»

Российских студентов отчисляют из вузов Европы - Москалькова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

За россиян заступились другие студенты.

После обращения в деканат студента заверили, что тренер будет отстранена от учебного процесса. Также руководство вуза принесло извинения и пообещало в будущем не допускать дискриминации.

Накануне посол России в Праге Александр Змеевский указал, что на фоне ситуации вокруг Украины в учебных заведениях Чехии фиксируются случаи притеснений российских граждан.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.