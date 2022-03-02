Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к усилению консолидирующей роли Организации объединенных наций (ООН) в условиях растущей напряженности в мире. Он написал об этом в Twitter 2 марта

«Тридцать лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли», — написал Токаев.

Ранее президент Казахстана заявил, что к военным действиям на территории Украины привело то, что Минские соглашения «остались на бумаге». Он призвал РФ и Украину найти общий язык за столом переговоров. Бабий Яр и информационная война, заложники в Мариуполе, Харьков без связи. Хроника событий на Украине на утро 2 марта © REUTERS, Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее целью названы денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.