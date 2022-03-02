Бывший президент США Дональд Трамп обвинил в эскалации на Украине НАТО, западные страны и нынешнего американского лидера Джо Байдена. Заявление экс-главы Белого дома привела 1 марта его пресс-служба

Трамп признал Путина умнее, чем руководство США © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», — считает он.

Экс-президент отметил, что вместо «проявления жесткости и силы» они назвали главной угрозой мировой безопасности глобальное потепление, которое Трамп назвал «уткой». Кроме того, НАТО, Байден и западные страны поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти, заявил политик. Он также выразил мнение, что Запад дал руководству России возможность «добиться всего, чего оно захочет» в ситуации с Украиной.

Ранее Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин обыграл Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. По словам экс-главы Белого дома, дело не только в том, что Путин умен, а в том, что «лидеры США так глупы».

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.