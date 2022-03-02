Он пояснил, что по закону аннулировать или не продлить вид на жительство можно лишь тем, кто нарушил условия миграционное законодательство.
«Законопослушным людям нечего опасаться», — заверил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Европейский союз с 28 февраля прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Приостановка двустороннего соглашения коснется обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей компаний, членов официальных делегаций, которые направляются для участия в консультациях, встречах и программах обмена.
Ранее Чехия решила прекратить выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине.