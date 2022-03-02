Эстония не будет отзывать вид на жительство у граждан России, которые проживают в стране на законных основаниях. Об этом заявил на днях глава МВД республики Кристьян Яани, передает ERR

Латвия и Эстония присоединились к закрытию воздушного пространства самолетам из РФ © Пресс-Служба ГК «Ростех» / Пресс-Служба ГК «Ростех» / Перейти в фотобанк

«Законопослушным людям нечего опасаться», — заверил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Европейский союз с 28 февраля прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Приостановка двустороннего соглашения коснется обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей компаний, членов официальных делегаций, которые направляются для участия в консультациях, встречах и программах обмена.

Ранее Чехия решила прекратить выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине.