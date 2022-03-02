«Мы не можем не отметить, что за конфликт, развитием которого обеспокоено все человечество, несет ответственность не только страна, которая в одностороннем порядке начала военную операцию, но и западные страны, которые посредством НАТО ставят под угрозу безопасность и мир других государств, используя государства-посредники, которые поддерживают экспансионистские амбиции этих западных держав и угрожают безопасности своих соседей», — сказал постпред на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН
Он указал на двойные стандарты «некоторых держав, которые с одной стороны стремятся к миру, с другой — подстрекают к конфронтации».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.