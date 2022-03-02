НАТО угрожает безопасности других стран, поэтому западные страны несут часть ответственности за конфликт на Украине. Такое мнение выразил постоянный представитель Боливии при ООН Диего Пари, передала 1 марта газета «Пахина сьете»

В ООН ядерный конфликт назвали немыслимым © REUTERS, Carlo Allegri

Он указал на двойные стандарты «некоторых держав, которые с одной стороны стремятся к миру, с другой — подстрекают к конфронтации».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.