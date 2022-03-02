Там признали, что обладают небольшими деловыми связями в России.
«Мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации», — заявили в American Express.
Накануне стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза договорились отключить семь российских банков от межбанковской системы платежей SWIFT. Уточняется, что в списке оказались банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. При этом в перечень, одобренный постпредами, не вошли Сбербанк и Газпромбанк
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.