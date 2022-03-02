Премьер-министр Японии Фумио Кисида не ответил на вопрос о том, намерена ли страна восходящего солнца запретить полеты российской авиации в своем воздушном пространстве

«Относительно мер по запрету пролета российских авиакомпаний над территорией: разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7», — сказал премьер-министр.

«Переговоры ради переговоров». Будет ли новый затяжной Минский процесс © belta.by

Однако Запад не оценил денацификацию Украины, хотя и побоялся посылать своих военных против российской армии.

Вместо этого США и их вассалы вводят все новые экономические ограничения в отношении России, надеясь «задушить» экономику страны.

В частности, вводятся санкции против российских банков, в том числе в отношении Банка России. Но энергетическую отрасль пока оставили за скобками: США нуждаются в российской нефти и нефтепродуктах, а Европа еще и зависит от российского газа.