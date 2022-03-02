«Относительно мер по запрету пролета российских авиакомпаний над территорией: разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7», — сказал премьер-министр.
Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.
Однако Запад не оценил денацификацию Украины, хотя и побоялся посылать своих военных против российской армии.
Вместо этого США и их вассалы вводят все новые экономические ограничения в отношении России, надеясь «задушить» экономику страны.
В частности, вводятся санкции против российских банков, в том числе в отношении Банка России. Но энергетическую отрасль пока оставили за скобками: США нуждаются в российской нефти и нефтепродуктах, а Европа еще и зависит от российского газа.