Вооруженные силы РФ с 24 февраля проводят спецоперацию по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.
«Наши вооруженные силы не принимали и не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Украине», — сказал Байден, заверив, что уж восточный флаг НАТО США будут защищать изо всех сил.
Напомним, перед тем, как бросить Украину на произвол судьбы в ее конфликте с Россией, США оставили своих союзников в Афганистане.
Американский президент также заявил о беспрецедентной «изоляции» своего российского коллеги Владимира Путина. Не обошлось и без самого настоящего конфуза.
«Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», — с уверенностью провозгласил Байден, судя по всему перепутав два народа прямо перед лицом посла Украины в США Оксаны Маркаровой, присутствовавшей на его выступлении.
Американский президент не преминул упомянуть и о более амбициозных целях, чем избегание военного конфликта с Россией. Он пообещал, что американская экономика обгонит китайскую.
Само по себе открытое признание утери лидерства Штатов в экономике не принесло ничего нового, так как об экономическом успехе Китая известно давно.
Однако заявление американского президента слишком уж сильно напоминает советские лозунги брежневских времен насчет "догоним и перегоним Америку".
Чем закончился поздний СССР все помнят — экономическая стагнация и распад государства, который стал одной из крупнейших гуманитарных катастроф 20 века.
Схожести добавляет и то, что у Соединенных Штатов начались серьезные проблемы в экономике из-за резкого роста цен на фоне антироссийской истерии, устроенной Западом.
Нефть уже достигла планки в $110 за баррель, чего не случалось с 2014 года. Запущенный на полную катушку долларовый печатный станок привел к росту инфляции, которая подбирается к двузначным цифрам.
Байден уже заявил о конфискации вилл, яхт и денег у тех россиян, которые имели неосторожность хранить свои средства и приобретать предметы роскоши за пределами своей родины, однако вряд ли это поможет ему спасти американскую экономику.
Точно так же, как ее не спасет и запрет полетов российских самолетов в воздушном пространстве Соединенных Штатов.