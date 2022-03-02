Американские военные не принимали и не будут принимать участия в конфликте на Украине, заявил президент США Джо Байден в послании Конгрессу США. Его слова приводит РИА Новости 2 февраля

Вооруженные силы РФ с 24 февраля проводят спецоперацию по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.

«Наши вооруженные силы не принимали и не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Украине», — сказал Байден, заверив, что уж восточный флаг НАТО США будут защищать изо всех сил.

«Будут выть как собаки в Афганистане». Улетевший из Кабула генерал отвечает за эвакуацию американцев с Украины © AP,

Американский президент также заявил о беспрецедентной «изоляции» своего российского коллеги Владимира Путина. Не обошлось и без самого настоящего конфуза.

«Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», — с уверенностью провозгласил Байден, судя по всему перепутав два народа прямо перед лицом посла Украины в США Оксаны Маркаровой, присутствовавшей на его выступлении.

Американский президент не преминул упомянуть и о более амбициозных целях, чем избегание военного конфликта с Россией. Он пообещал, что американская экономика обгонит китайскую.

Само по себе открытое признание утери лидерства Штатов в экономике не принесло ничего нового, так как об экономическом успехе Китая известно давно.

Однако заявление американского президента слишком уж сильно напоминает советские лозунги брежневских времен насчет "догоним и перегоним Америку".

Чем закончился поздний СССР все помнят — экономическая стагнация и распад государства, который стал одной из крупнейших гуманитарных катастроф 20 века.

Схожести добавляет и то, что у Соединенных Штатов начались серьезные проблемы в экономике из-за резкого роста цен на фоне антироссийской истерии, устроенной Западом.

Нефть уже достигла планки в $110 за баррель, чего не случалось с 2014 года. Запущенный на полную катушку долларовый печатный станок привел к росту инфляции, которая подбирается к двузначным цифрам.

Байден уже заявил о конфискации вилл, яхт и денег у тех россиян, которые имели неосторожность хранить свои средства и приобретать предметы роскоши за пределами своей родины, однако вряд ли это поможет ему спасти американскую экономику.

Точно так же, как ее не спасет и запрет полетов российских самолетов в воздушном пространстве Соединенных Штатов.