Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.
Однако Запад не оценил денацификацию Украины, хотя и побоялся посылать своих военных против российской армии.
Вместо этого США и их вассалы вводят все новые экономические ограничения в отношении России, надеясь «задушить» экономику страны.
«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе «Боинга» и добавили: офис в Киеве закрыт на неопределенное время.
Также газетаThe Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Штаты в ближайшие сутки объявят о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.
Ранее аналогичный запрет ввели страны Евросоюза, которые также запретили своим компаниям поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним.