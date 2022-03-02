Американская компания «Боинг» сообщила о приостановке технической поддержки российских и украинских авиаперевозчиков

За нынешнюю ситуацию Украина должна сказать спасибо своим западным покровителям © AFP, SALVATORE DI NOLFI / POOL

Однако Запад не оценил денацификацию Украины, хотя и побоялся посылать своих военных против российской армии.

Вместо этого США и их вассалы вводят все новые экономические ограничения в отношении России, надеясь «задушить» экономику страны.

«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе «Боинга» и добавили: офис в Киеве закрыт на неопределенное время.

Также газетаThe Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Штаты в ближайшие сутки объявят о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

Ранее аналогичный запрет ввели страны Евросоюза, которые также запретили своим компаниям поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним.