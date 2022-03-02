Европейский парламент проголосовал за ограничение импорта в Европейский союз газа и нефти из России, ввод запрета на новые инвестиции ЕС в РФ и отключение всех российских банков от европейской финансовой системы и SWIFT

В поддержку резолюции «об агрессии России против Украины» проголосовало 637 европарламентариев, не поддержали ее 13 депутатов, воздержались от голосования 26 избранников.

«Европарламент… призывает, в частности, ограничить импорт наиболее важных экспортных товаров России, включая нефть и газ, запретить новые инвестиции ЕС в РФ, а также новые российские инвестиции в ЕС», — говорится в резолюции.

За нынешнюю ситуацию Украина должна сказать спасибо своим западным покровителям © AFP, SALVATORE DI NOLFI / POOL

Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.

Уже освобождены десятки населенных пунктов ДНР и ЛНР, окружен Мариуполь, в котором находится печально известный полк «Азов», который даже Конгресс США признал неонацистским.

Однако Запад не оценил денацификацию Украины, хотя и побоялся посылать своих военных против российской армии. Вместо этого США и их вассалы вводят все новые экономические ограничения в отношении России, надеясь «задушить» экономику страны.