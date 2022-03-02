Почти 70% россиян одобрили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, указывается в результатах недавнего опроса, проведенного фондом «Общественное мнение»

По данным исследования, 69% граждан России назвали правильным решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Против этого высказались 8% респондентов и ровно в два раза больше людей (16%) затруднились дать ответ.

Как отмечается, только один процент опрошенных не смог ответить на вопрос о том, знали они или нет о признании ЛДНР. 7% сказали, что не знали, 28% «что-то слышали», а 63% знали о событии совершенно точно.

За нынешнюю ситуацию Украина должна сказать спасибо своим западным покровителям © AFP, SALVATORE DI NOLFI / POOL

Парламенты России, ЛНР и ДНР ратифицировали соглашения о признании республик Российской Федерацией 22 февраля 2022 года.

Днем ранее соответствующие документы подписали главы государств Владимир Путин, Денис Пушилин и Александр Пасечник.