Министерство инфраструктуры Украины объявило, что готовит тотальный запрет на судоходство в своем территориальном море для судов РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства

Украина после начала операции по ее денацификации и демилитаризации потеряла контроль за всеми своими портами и морскими пространствами.

«Готовится распорядительный документ, касающийся запрета плавания в территориальном море Украины, а также захода в морские порта Украины», — говорится в сообщении ведомства

Британия запретила судам РФ заход в порты страны © CC0, Pixabay

Также запрет будет действовать в отношении физических и юридических лиц, в отношении которых украинскими властями применены санкции — а это не только иностранные граждане, но и некоторые оппозиционные украинские политики и бизнесмены.

Тем временем в ходе спецоперации РФ уже освобождены десятки населенных пунктов ДНР и ЛНР, окружен Мариуполь, в котором находится печально известный полк «Азов», который даже Конгресс США признал неонацистским.