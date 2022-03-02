Украина после начала операции по ее денацификации и демилитаризации потеряла контроль за всеми своими портами и морскими пространствами.
«Готовится распорядительный документ, касающийся запрета плавания в территориальном море Украины, а также захода в морские порта Украины», — говорится в сообщении ведомства
Как уточняется, под запрет попадут суда под флагом Российской Федерации, а также принадлежащими полностью или частично гражданам РФ или юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации.
Также запрет будет действовать в отношении физических и юридических лиц, в отношении которых украинскими властями применены санкции — а это не только иностранные граждане, но и некоторые оппозиционные украинские политики и бизнесмены.
Тем временем в ходе спецоперации РФ уже освобождены десятки населенных пунктов ДНР и ЛНР, окружен Мариуполь, в котором находится печально известный полк «Азов», который даже Конгресс США признал неонацистским.