Апрельские фьючерсные контракты на газ по итогам торгов в Европе 1 февраля выросли на 30%, едва не превысив планку в $1,5 тыс. за тысячу кубов, следует из данных расположенной в Лондоне биржи ICE

Cледует отметить, что начало торгового дня ознаменовалось незначительным снижением котировок газовых контрактов на фоне высокого уровня прокачки газа через украинскую ГТС.

Однако вскоре начался рост, который в первой половине дня составил 13%, а по итогам дня все 30% от расчетной цены понедельника.

Торги 1 марта завершились с итоговой ценой $1474 за тысячу кубов, что стало наибольшим значением этого дня. При этом газ не опускался в цене ниже $1102, что также является сверхвысокой ценой.

Энергетическое самоубийство. Канцлер Германии ударил по Европе — резко дорожают нефть и газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как отмечал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после того, как США 23 февраля ввели санкции против газопровода «Северный поток-2», Европу ждет долгий период стоимости газа свыше $2000 за кубометр.

Страны Европы, в том числе Германия, поддержали эти санкции, тем самым отложив ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию на неопределенный срок. Это снижает стабильность и диверсификацию газового рынка ЕС.

Свой вклад в рост цен на газ в Евросоюзе вносит и истерическая реакция Запада на спецоперацию российских военных по принуждению Украины к миру, в частности, намерения Германии потратить 100 млрд евро на увеличение армии.

Мир входит в долгий период геополитической нестабильности, вызванный многолетним игнорированием США и странами НАТО озабоченностей РФ в сфере безопасности.