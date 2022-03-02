Ранее в Белоруссии прошли переговоры российской и украинской делегации. По их окончании стороны сообщили, что будет еще один раунд переговоров, ориентировочно он пройдет 2 марта.
«Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы», — подчеркнул Гатилов.
Тем не менее он выразил надежду на то, что контакты Киева и Москвы в ближайшее время продолжатся и послужат началом политического решения.
При этом он отметил, что «дипломатия должна уважать позиции всех стран и осуществляться на равноправной основе, чего мы, к сожалению, не видим» с украинской стороны.
Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.