Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN потребовал от Запада гарантии безопасности, согласившись отказаться от вступлении в НАТО

Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.

«Мы готовы говорить про гарантии безопасности. Если они не готовы брать Украину в НАТО, потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, то есть гарантии безопасности наработанные общие для Украины», — сказал Зеленский.

Ранее Украина получила гарантии безопасности от США и ряда других стран в рамках Будапештского меморандума в обмен на отказ от ядерного оружия.

Однако договор не был ратифицирован ни одним из подписантов, в том числе Украиной. Зеленский, по его словам, хочет оформить новые гарантии «юридически правильно».

«Это значит, что у нас есть наша территориальная целостность, наши границы защищены, у нас есть особые отношения со всеми соседями, мы в полной безопасности. И гаранты, которые нам дают безопасность, они нам это гарантируют юридически правильно», — сказал Зеленский.

На саммите «Бухарестской девятки НАТО» спрогнозировали победу России на Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон боится военного конфликта с Россией, так как это может привести к третьей мировой войне.