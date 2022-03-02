Он отметил, что украинские националисты распространяют дезинформацию о том, что семьям погибших российских военнослужащих якобы выплатят всего по 11 тысяч рублей.
«Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей — это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны, и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета», — сообщил Кадыров.
Он отметил, что «все остальное — это бессовестная ложь, распространённая кончеными отморозками». В действительности 11 тысяч рублей — это повышенное пособие по уходу за ребенком, которое выделяют семьям российских призывников в течение всего периода службы, добавил глава республики.
«Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали», — подчеркнул Кадыров.
Он признал, что жертвы могут быть в любых спецоперациях, однако российские военные на Украине борются за безопасность народа и государства.
«За нами правда. И поэтому сегодня наш боевой дух на невиданном доселе высочайшем уровне. У всех наших парней отличный настрой. Ждите результатов. Скоро!» — заключил глава республики.
Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.
Уже освобождены десятки населенных пунктов ДНР и ЛНР, окружен Мариуполь, в котором находится печально известный полк «Азов», который даже Конгресс США признал неонацистским.