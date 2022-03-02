Близкие погибших российских военнослужащих получат 1 млн рублей от Министерства обороны и свыше 1 млн рублей из федерального бюджета, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram 1 марта

Он отметил, что украинские националисты распространяют дезинформацию о том, что семьям погибших российских военнослужащих якобы выплатят всего по 11 тысяч рублей.

«Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей — это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны, и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета», — сообщил Кадыров.

Он отметил, что «все остальное — это бессовестная ложь, распространённая кончеными отморозками». В действительности 11 тысяч рублей — это повышенное пособие по уходу за ребенком, которое выделяют семьям российских призывников в течение всего периода службы, добавил глава республики.

«Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали», — подчеркнул Кадыров.

Он признал, что жертвы могут быть в любых спецоперациях, однако российские военные на Украине борются за безопасность народа и государства.

«За нами правда. И поэтому сегодня наш боевой дух на невиданном доселе высочайшем уровне. У всех наших парней отличный настрой. Ждите результатов. Скоро!» — заключил глава республики.

За нынешнюю ситуацию Украина должна сказать спасибо своим западным покровителям © AFP, SALVATORE DI NOLFI / POOL

Уже освобождены десятки населенных пунктов ДНР и ЛНР, окружен Мариуполь, в котором находится печально известный полк «Азов», который даже Конгресс США признал неонацистским.