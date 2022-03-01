Зарегистрированная в Швейцарии компания-оператор трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве. Об этом 1 марта сообщила Сильвия Тальманн-Гут, представляющая кантон Цуг, в котором расположена штаб-квартира фирмы

Минфин США ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG, а также ее исполнительного директора Маттиаса Варнига 23 февраля.

«Компания должна депонировать баланс (подать заявление о банкротстве — ред.)», — сказала Тальманн-Гут в эфире канала SRF.

Остановка «Северного потока-2»: США приготовили Европу к крестовому походу против России © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Американское ведомство предписало завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года. Швейцария спешит исполнить распоряжение правительства иностранного государства.

Аналогичную позицию занял и глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек. В ходе своего визита в США он сказал, что в обозримом будущем трубопровод «Северный поток-2» не сертифицируют и не допустят к работе.

Этот проект был символом сотрудничества России и Европы, так как помимо «Газпрома» в нем участвовало пять крупнейших европейских энергетических компаний.

Однако это очень не нравилось США, так как европейские страны, в особенности Германия, из-за выгод, получаемых от сотрудничества с РФ в энергетике, не поддерживали антироссийские планы Вашингтона.

На следующий день после ввода санкций против «Северного потока-2» Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.