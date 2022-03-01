Киевский режим готов нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 1 марта

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что с территории страны 24 февраля был нанесен ракетный удар по территории Украины.

«По необходимости, если будет принято решение Верховным главнокомандующим (Зеленским — ред.) сделать это, оно будет принято», — заявил Данилов.

Басурин: РФ и ДНР организуют гуманитарные коридоры из Мариуполя © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Уже освобождены десятки населенных пунктов ДНР и ЛНР, окружен Мариуполь, в котором находится печально известный полк «Азов», который даже Конгресс США признал неонацистским.