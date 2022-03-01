Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что с территории страны 24 февраля был нанесен ракетный удар по территории Украины.
«По необходимости, если будет принято решение Верховным главнокомандующим (Зеленским — ред.) сделать это, оно будет принято», — заявил Данилов.
Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.
Уже освобождены десятки населенных пунктов ДНР и ЛНР, окружен Мариуполь, в котором находится печально известный полк «Азов», который даже Конгресс США признал неонацистским.